Технологии Минобороны пойдут в серийное производство: что изменится

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске экспериментального механизма передачи технологий, разработанных в системе Минобороны, в серийное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Правительство открыло путь к использованию производителями технологий Минобороны. Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство", - сказал Шмыгаль.

По его словам, решения и разработки, которые доказали свою эффективность, могут одновременно масштабироваться несколькими производителями, что позволит увеличить объемы производства и насытить фронт проверенной техникой.

Минобороны также рассчитывает расширить номенклатуру вооружения за счет государственных разработок и привлечь потенциал партнеров НАТО к совершенствованию этих технологий через новый порядок экспорта.

Шмыгаль уточнил, что технологии остаются в собственности государства, а доступ к ним будут предоставлять только проверенным производителям по четким критериям.

Он добавил, что это ускорит разработку новых опытных образцов, позволит масштабировать их производство, уменьшить зависимость от импорта и углубить международное сотрудничество, чтобы каждая проверенная технология работала на пользу военных и усиление обороноспособности страны.