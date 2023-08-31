Технологія майбутнього. Що таке блокчейн та як його використовують у криптоіндустрії

Як зʼявився блокчейн

Термін "блокчейн" був вперше використаний Сатоші Накамото у 2008 році як технічна основа криптовалюти Bitcoin.

Хоча сама концепція не була новою, адже перша модель блокчейну була створена на початку 1990 років, коли вчений-комп'ютерник Стюарт Хабер і фізик В. Скотт Сторнетта використовували криптографічні методи в ланцюгу блоків для захисту цифрових документів від підробки даних.

З моменту створення Bitcoin блокчейн став основою для багатьох інших криптовалют та додатків, а також знайшов застосування в інших галузях, таких як освіта, логістика, медицина та інші. Сьогодні блокчейн розглядається як одна з найбільш перспективних технологій майбутнього.

Як працює блокчейн

Блокчейн формується за допомогою мережі комп'ютерів, які працюють разом, щоб зберегти та підтвердити транзакції. Кожен блокчейн складається з блоків, які містять інформацію про транзакції, що були здійснені в мережі.

Кожен блок містить хеш-код попереднього блоку. Коли новий блок додається до блокчейну, він перевіряється та підтверджується всіма комп'ютерами в мережі, що забезпечує безпеку та надійність системи. Таким чином, блокчейн формується шляхом децентралізованої співпраці комп'ютерів в мережі.

Покроково формування блокчейну можна описати наступним чином:

Види блокчейну

Заведено розрізняти приватний, публічний та гібридний блокчейн.

Приватним блокчейном зазвичай володіє певна компанія чи корпорація, що контролює доступ до нього, тому він мало чим відрізняється від закритої корпоративної бази даних.

Публічний блокчейн відкритий для всіх бажаючих без обмежень, в режимі 24/7.

Гібридний формат блокчейну може використовувати певна гільдія, приміром, приватних нотаріусів чи агенцій з продажу нерухомості, які прагнуть мати постійний доступ до специфічних даних у певній галузі, але не горять бажанням ділитися ними зі сторонніми учасниками. Такий формат отримав назву "блокчейн-консорціум".

Чи захищений блокчейн від кібератак?

Блокчейн – одне з найкращих рішень у боротьбі з кібератаками. Завдяки своїй децентралізованій структурі він вважається цілком захищеним.

Якщо хтось намагається змінити інформацію в одному блоку, це призведе до зміни хеш-коду цього блоку та всіх наступних, що робить таку зміну неможливою без попередньої зміни всього блокчейну.

Довідково. Хеш транзакції (TxHash) – це ідентифікатор транзакції (її ID), який складається з послідовності буквено-цифрових символів та унікальний для кожної транзакції.

Крім того, кожен комп'ютер в мережі має копію всього блокчейну, що робить його більш стійким до кібератак та забезпечує безпеку та надійність системи.

Як блокчейн застосовують у криптоіндустрії

У криптоіндустрії блокчейн використовується для забезпечення безпеки та прозорості транзакцій. Наприклад, у криптовалютних мережах блокчейн використовується для збереження інформації про транзакції, що дозволяє користувачам пересилати криптовалюти один одному без посередників.

Також блокчейн використовується для створення децентралізованих додатків та платформ, які дозволяють користувачам обмінюватися ресурсами та інформацією без посередників.

Одна з найбільших європейських криптобірж родом з України – WhiteBIT – нещодавно також оголосила про запуск власного блокчейну WB Network. Для користувачів біржі реліз блокчейну означає насамперед нижчі комісії, вищу швидкість обробки транзакцій і додаткові інноваційні рішення.

В основі WB Network лежить механізм консенсусу Proof-of-Authority (PoA). За такої концепції в ролі валідаторів виступають довірені ноди (комп'ютери, підключені до блокчейн-мережі), що забезпечує надійність інфраструктури. Розроблено мережу на базі Geth (Go-Ethereum). Нативною монетою мережі є WhiteBIT Coin (WBT).

Разом із запуском блокчейну користувачі також отримали доступ до функції WB Soul. Це ідентифікатор, який дає можливість створити цифрову особистість за допомогою атрибутів і Soulbound-токенів, зберігаючи при цьому анонімність.

Власники таких акаунтів отримають право на участь у програмі Souldrop. Вона передбачає перерозподіл комісій з метою заохочення окремих власників WBT.

В цілому ж, можна резюмувати, що вже зовсім скоро блокчейн може стати стандартом для обміну даними та цифровими активами, а також для захисту особистих даних та угод. З розвитком технологій та покращенням інфраструктури блокчейн також продовжить розвиватися та знаходити нові застосування у різних сферах, сприяючи тим самим покращенню процесів у різних галузях, таких як логістика, охорона здоров'я та державне управління.