Технология будущего. Что такое блокчейн и как его используют в криптоиндустрии

Как появился блокчейн

Термин "блокчейн" был впервые использован Сатоши Накамото в 2008 году как техническая основа криптовалюты Bitcoin.

Хотя сама концепция не была новой, ведь первая модель блокчейна была создана в начале 1990 года, когда ученый-компьютерщик Стюарт Хабер и физик В. Скотт Сторнетта использовали криптографические методы в цепи блоков для защиты цифровых документов от подделки данных.

С момента создания Bitcoin блокчейн стал основой многих других криптовалют и приложений, а также нашел применение в других областях, таких как образование, логистика, медицина и другие. Сегодня блокчейн рассматривается как одна из наиболее перспективных технологий будущего.

Как работает блокчейн

Блокчейн формируется с помощью сети компьютеров, работающих вместе, чтобы сохранить и подтвердить транзакции. Каждый блокчейн состоит из блоков, содержащих информацию о транзакциях, совершенных в сети.

Каждый блок содержит хэш-код предыдущего блока. Когда новый блок добавляется в блокчейн, он проверяется и подтверждается всеми компьютерами в сети, что обеспечивает безопасность и надежность системы. Таким образом, блокчейн формируется путём децентрализованного сотрудничества компьютеров в сети.

Пошаговое формирование блокчейна можно описать следующим образом:

Виды блокчейна

Принято различать частный, публичный и гибридный блокчейн.

Частным блокчейном обычно владеет определенная компания или корпорация, контролирующая доступ к нему, поэтому мало чем отличается от закрытой корпоративной базы данных.

Публичный блокчейн открыт для всех желающих без ограничений в режиме 24/7.

Гибридный формат блокчейна может использовать определенная гильдия, например, частных нотариусов или агентств по продаже недвижимости, которые стремятся иметь постоянный доступ к специфическим данным в определенной области, но не горят желанием делиться ими со сторонними участниками. Такой формат получил название "блокчейн-консорциум".

Защищен ли блокчейн от кибератак?

Блокчейн – одно из самых лучших решений в борьбе с кибератаками. Благодаря своей децентрализованной структуре он считается полностью защищенным.

Если кто-то пытается изменить информацию в одном блоке, это приведет к изменению хэш-кода этого блока и всех последующих, что делает такое изменение невозможным без предварительного изменения всего блокчейна.

Справочно. Хэш транзакции (TxHash) – это идентификатор транзакции (ее ID), состоящий из последовательности буквенно-цифровых символов и уникальный для каждой транзакции.

Кроме того, каждый компьютер в сети имеет копию всего блокчейна, что делает его более устойчивым к кибератакам и обеспечивает безопасность и надежность системы.

Как блокчейн применяют в криптоиндустрии

В криптоиндустрии блокчейн используется для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Например, в криптовалютных сетях блокчейн используется для сохранения информации о транзакциях, позволяющей пользователям пересылать криптовалюты друг другу без посредников.

Также блокчейн используется для создания децентрализованных приложений и платформ, позволяющих пользователям обмениваться ресурсами и информацией без посредников.

Одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины – WhiteBIT – недавно также объявила о запуске собственного блокчейна WB Network. Для пользователей биржи релиз блокчейна означает прежде всего более низкие комиссии, более высокую скорость обработки транзакций и дополнительные инновационные решения.

В базе WB Network лежит механизм консенсуса Proof-of-Authority (PoA). При такой концепции в качестве валидаторов выступают доверенные ноды (компьютеры, подключенные к блокчейн-сети), что обеспечивает надежность инфраструктуры. Разработана сеть на базе Geth (Go-Ethereum). Нативная монета сети WhiteBIT Coin (WBT).

Вместе с запуском блокчейна пользователи также получили доступ к функции WB Soul. Это идентификатор, позволяющий создать цифровую личность с помощью атрибутов и Soulbound-токенов, сохраняя при этом анонимность.

Владельцы таких аккаунтов получат право на участие в программе Souldrop. Она предусматривает перераспределение комиссий с целью поощрения отдельных владельцев WBT.

В целом можно резюмировать, что уже совсем скоро блокчейн может стать стандартом для обмена данными и цифровыми активами, а также для защиты личных данных и сделок. С развитием технологий и улучшением инфраструктуры блокчейн также продолжит развиваться и находить новые применения в различных сферах, тем самым способствуя улучшению процессов в различных областях, таких как логистика, здравоохранение и государственное управление.