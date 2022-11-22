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У технікумі в Єнакієве поряд із студентами розмістили військових інструкторів, - Генштаб

Фото: У технікумі в Єнакієве поряд із студентами розмістили військових інструкторів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти розмістили так званих інструкторів в приміщенні політехнічного технікуму у місті Єнакієве (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти.

Нагадаємо, що в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".

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Донецька областьЄнакієвоВійна в Україні