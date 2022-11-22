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В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов, - Генштаб

Фото: В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты разместили так называемых инструкторов в помещении политехнического техникума в городе Енакиево (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В городе Енакиево, что в Донецкой области, продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Напомним, что в оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области вспыхнула нефтебаза. Причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".

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Донецкая областьЕнакиевоВойна в Украине