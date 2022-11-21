ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованій Макіївці підірвали нафтобазу

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 листопада 2022 09:31
В окупованій Макіївці підірвали нафтобазу Фото: в окупованій Макіївці спалили нафтобазу
Автор: Олександр Білоус

В окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екстрену службу окупаційної адміністрації.

За даними служби, у ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн із паливом обсягом 70 кв. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей обсягом 60 кв. м, що знаходяться в 20-25 м від залізничного полотна.

"Причиною пожежі стало потрапляння вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі створено дві ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 кв. м, друга - на залізничному полотні з цистернами на площі 350 кв.

На гасіння пожежі кинули 20 одиниць техніки та 84 особи особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.

Нагадаємо, на початку листопада ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк БРСМ-Нафта
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати