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У технікумах будуть навчати на операторів цивільних дронів, - Федоров

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

Зокрема, нова програма буде запроваджена у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях. 

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - зазначив міністр.

За його словами, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном.

"Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - заявив Федоров.

Реформа профтехосвіти триває, нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії.

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