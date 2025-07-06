Без техніки. В ЗСУ розповіли, як окупанти змінили тактику на Торецькому напрямку

Російські війська на Торецькому напрямку вже понад півтора місяця не застосовують бронетехніку під час штурмів. Замість цього ворог використовує тактику так званих "м’ясних атак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начштабу батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 окремої механізованої бригади ЗСУ на позивний "Перепел".

Як каже "Перепел", інколи трапляється, що росіяни тимчасово закріплюються в якомусь бліндажі. проте, як він пояснив, тоді українські військові "викурюють" їх звідти за допомогою дронів: знищують і бліндаж, і противника в ньому.

"Техніки не було видно вже десь півтора місяця, основні штурми - м’ясні штурми. Двійки, трійки", - пояснив військовий.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни й до сьогодні Росія втратила понад один мільйон військових.

Зауважимо, що зокрема минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Крім того, сьогодні зранку Генеральний штаб ЗСУ детально описав ситуацію по кожному з напрямків фронту.

За даними військових стало відомо, що зокрема на Торецькому напрямку російські окупанти штурмували позиції ЗСУ у районах Торецька, Диліївки та Русиного Яру. Всього від початку доби відбулось шість атак.

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