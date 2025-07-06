ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без техники. В ВСУ рассказали, как оккупанты изменили тактику на Торецком направлении

Торецк, Воскресенье 06 июля 2025 15:59
UA EN RU
Без техники. В ВСУ рассказали, как оккупанты изменили тактику на Торецком направлении Фото: оккупанты изменили тактику на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска на Торецком направлении уже более полутора месяцев не применяют бронетехнику во время штурмов. Вместо этого враг использует тактику так называемых "мясных атак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начштаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 отдельной механизированной бригады ВСУ на позывной "Перепел".

"Техники не было видно уже где-то полтора месяца, основные штурмы - мясные штурмы. Двойки, тройки", - пояснил военный.

Как говорит "Перепел", иногда случается, что россияне временно закрепляются в каком-то блиндаже. однако, как он пояснил, тогда украинские военные "выкуривают" их оттуда с помощью дронов: уничтожают и блиндаж, и противника в нем.

Потери России в войне

Напомним, что по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны и до сих пор Россия потеряла более одного миллиона военных.

Заметим, что в частности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, сегодня утром Генеральный штаб ВСУ подробно описал ситуацию по каждому из направлений фронта.

По данным военных стало известно, что в частности на Торецком направлении российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Русиного Яра. Всего с начала суток состоялось шесть атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Торецк Война России против Украины
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников