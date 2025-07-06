Без техники. В ВСУ рассказали, как оккупанты изменили тактику на Торецком направлении

Российские войска на Торецком направлении уже более полутора месяцев не применяют бронетехнику во время штурмов. Вместо этого враг использует тактику так называемых "мясных атак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начштаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 отдельной механизированной бригады ВСУ на позывной "Перепел".

Как говорит "Перепел", иногда случается, что россияне временно закрепляются в каком-то блиндаже. однако, как он пояснил, тогда украинские военные "выкуривают" их оттуда с помощью дронов: уничтожают и блиндаж, и противника в нем.

"Техники не было видно уже где-то полтора месяца, основные штурмы - мясные штурмы. Двойки, тройки", - пояснил военный.

Потери России в войне

Напомним, что по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны и до сих пор Россия потеряла более одного миллиона военных.

Заметим, что в частности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, сегодня утром Генеральный штаб ВСУ подробно описал ситуацию по каждому из направлений фронта.

По данным военных стало известно, что в частности на Торецком направлении российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Русиного Яра. Всего с начала суток состоялось шесть атак.

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