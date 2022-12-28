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Техніка важливіша за людей. Окупанти йдуть попереду, прикриваючи танки (перехоплення)

Фото: росіяни йдуть попереду танків у колоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське командування більше цілить військову техніку, ніж людей. Поперед колони ставлять солдатів, а вже після них йдуть танки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на перехоплення розмови окупантів, опублікований Головним управлінням розвідки Міноборони.

Російський загарбник розповів про бойові втрати в армії.

"Роз*бали нас як кротів". Нас 700 людей залишилося тут. Третій батальйон приїхав, три прильоти, три снаряди в*бало. Вони в "Урал" застрибнули та кинули нас", - сказав він.

Загарбник розповів, що семеро окупантів півдня поверталися до свого загону.

"Ніч не спали, просиділи до світанку і на світанку пішли потім до своїх ближче. Взвод був 30 людей, танк. Наш так по нас як в*бав - 17 чоловік відразу нах*й", - сказав він.

Співрозмовник спитав, чому росіяни б'ють по своїх.

"Ну, вони ж ї*нуті, попереду, а техніка ззаду нас стоїть... Не танки вперед йдуть, а люди ззаду, а йдуть люди, а танки ззаду", - сказав росіянин.

Також він додав, що на фронті одні мобілізовані, а регулярних військ немає.

Нагадаємо, раніше окупант розповідав про боягузливе командування, яке навіть боїться виходити з укриттів через обстріли українських військових.

Крім того, російський солдат розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

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