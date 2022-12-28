RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Техника важнее людей. Оккупанты идут впереди, прикрывая танки (перехват)

Фото: россияне идут впереди танков в колоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование больше целит военную технику чем людей. Впереди колоны ставят солдат, а уже после них идут танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Российский захватчик рассказал о боевих потерях в армии.

"Раз*бали нас как кротов". Нас 700 человек осталось тут. Третий батальйон приехал, три "прилета", три снаряда въ*бало. Они в "Урал" запрыгнули и бросили нас", - сказал он.

Захватчик рассказал, что семь оккупантов полдня возвращались к своему отряду.

"Ночь не спали, просидели до рассвета и на рассвете ушли потом к своим поближе. Взвод был 30 человек, танк. Наш так по нам как въ*бал - 17 человек сразу нах*й", - сказал он.

Собеседник спросил, почему россияне бьют по своим.

"Ну, они ж еб*нутые, впереди, а техника сзади нас стоит... Не танки вперед идут, а люди сзади, а идут люди, а танки сзади", - сказал россиянин.

Также он добавил, что на фронте одни мобилизированные, а регулярных войск нет.

Напомним, ранее оккупант рассказывал о трусливом командовании, которое даже боится выходить из укрытий из-за обстрелов украинских военных.

Кроме того, российский солдат рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против Украины