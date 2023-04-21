Техніка для наступу та додаткова допомога: Подоляк назвав дві основні теми на "Рамштайні-11"

За йо словами на "Рамштайні-11" буде зроблено дві речі. "Перше - буде проведено аудит з точки зору тих інструментів, що нам вже надали, чи достатньо, в якій кількості. Від цього буде залежати, чи зрозуміють партнери, коли, як і чому ми підемо (у наступ, - ред.) сценарно", - сказав він.

Водночас це буде попередньо. "Знову ж таки, сценарних планів конкретних немає, Генштаб цим тільки опікується, і буде статус-кво операційний на момент початку чогось, а до цього моменту все це фікція, нічого немає, а є тільки прообрази сценаріїв", - повідомив Подоляк.

Радник голови Офісу президента повідомив що також українська сторона продовжить тему додаткових засобів.

"Якщо ви говорите "а", і ви даєте таку-то зброю, то давайте тоді говорити про "в", про "с" і так далі. Тому, що якщо ви даєте бронетехніку, то тоді очевидно, щоб навіть її зберегти, щоб мати ефективне використання вашої бронетехніки, тих же "Леопардів", потрібно знищити далекобійний російську артилерію, контрбатарейну роботу провести", - сказав він.

За його словами, для цього потрібні певні інструменти. "То давайте ці інструменти для того, щоб захистити ваші машини. Це логіка, і ми будемо про це говорити", - додав Подоляк.