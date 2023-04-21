Техника для наступления и дополнительная помощь: Подоляк назвал основные темы на "Рамштайне-11"

По его словам, на "Рамштайне-11" будут сделаны две вещи. "Первое - будет проведен аудит с точки зрения тех инструментов, которые нам уже предоставили, достаточно ли, в каком количестве. От этого будет зависеть, поймут ли партнеры, когда, как и почему мы пойдем (в наступление, - ред.) сценарно" , - сказал он.

В то же время, это будет предварительно. "Снова же, сценарных планов конкретных нет, Генштаб этим только заботится, и будет статус-кво операционный на момент начала чего-то, а к этому моменту все это фикция, ничего нет, а есть только прообразы сценариев", - сообщил Подоляк.

Советник главы Офиса президента сообщил, что также украинская сторона продолжит тему дополнительных средств.

"Если вы говорите "а", и вы даете такое-то оружие, то давайте тогда говорить о "в", о "с" и так далее. Потому что если вы даете бронетехнику, то тогда очевидно, чтобы даже ее сохранить, чтобы иметь эффективное использование вашей бронетехники, тех же "Леопардов", нужно уничтожить дальнобойную российскую артиллерию, контрбатарейную работу провести", - сказал он.

По его словам, для этого требуются определенные инструменты. "Так давайте эти инструменты, для того чтобы защитить ваши машины. Это логика, и мы будем об этом говорить", - добавил Подоляк.