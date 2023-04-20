На "Рамштайні" перш за все говоритимемо про далекобійні ракети, - Подоляк

Україні потрібні далекобійні ракети на 100 і більше кілометрів. Це питання обговорюватиметься на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телеканалу "Київ" .

"Будь-який "Рамштайн" - це перш за все аудит того що зроблено й що треба зробити з точки зору оперативної необхідності для України. Підсумують що вже надано, з урахуванням пакетів військової допомоги", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що вчора США оголосили новий пакет військової допомоги. Також, за словами радника, "очікуємо такі ж пакети від інших країн, у тому числі від Іспанії".

Подоляк зазначив, що це перша складова будь-якого "Рамштайну", а друга - оцінка ресурсної спроможності Росії: "що у них є, що вони використовують, що вони побудували з точки зору окупованих фортифікацій".

"Звідси виходить трете питання яке треба вирішувати на "Рамштайні" - яка необхідність та у яких інструментах потрібна (Україні, - ред.) зараз й сьогодні. Ми будемо говорити про далекобійний ракети перш за все. Нам треба далекобійні ракети - на 100 і більше кілометрів", - наголосив Подоляк.