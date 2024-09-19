Технічний склад МУР мобілізували перед концертом в Ужгороді: що говорять у ТЦК

МУР розповідають, що ТЦК забрали членів їхнього колективу перед виступом в Ужгороді 18 вересня. Команда у сторіз розповіла, що через відсутність техніків акторам довелося самостійно збирати декорації, а організатор туру взяв на себе управління світловим обладнанням. Незважаючи на труднощі, вистава все ж відбулася, хоча й із затримкою на дві години.

Заява колективу МУР (скріншот зі сторінки в Instagram)

У коментарі hromadske МУР також зазначили, що їхня технічна група з п'яти людей зараз проходить навчання в навчальному центрі, виконуючи свій обов'язок перед країною. Театральна трупа продовжує тур, адже вистава, за словами організаторів, присвячена темі боротьби проти ворога та тому, чому важливо посилювати зусилля у війні.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП спростували інформацію, поширену колективом МУР. За словами військових, мобілізація технічного складу відбулася не перед концертом, а ще 17 вересня в іншому населеному пункті.

У ТЦК також наголосили, що мобілізовані громадяни не мали права на відстрочку від призову, і всі дії представників територіального центру комплектування були в межах чинного законодавства та їхніх повноважень.