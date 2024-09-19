Технический состав МУР мобилизовали перед концертом в Ужгороде: что говорят в ТЦК

Творческий проект МУР сообщил, что перед концертом в Ужгороде весь технический персонал команды изъяли представители территориального центра комплектования (ТЦК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу коллектива в Instagram.
МУР рассказывает, что ТЦК забрали членов их коллектива перед выступлением в Ужгороде 18 сентября. Команда в сториз рассказала, что из-за отсутствия техников актерам пришлось самостоятельно собирать декорации, а организатор тура взял на себя управление световым оборудованием. Несмотря на трудности, спектакль все же состоялся, хотя и с задержкой на два часа.
Заявление коллектива МУР (скриншот со страницы в Instagram)
В комментарии hromadske МУР также отметили, что их техническая группа из пяти человек сейчас проходит обучение в учебном центре, выполняя свой долг перед страной. Театральная труппа продолжает тур, ведь спектакль, по словам организаторов, посвящен теме борьбы против врага и тому, почему важно усиливать усилия в войне.
В Закарпатском областном ТЦК и СП опровергли информацию, распространенную коллективом МУР. По словам военных, мобилизация технического состава прошла не перед концертом, а еще 17 сентября в другом населенном пункте.
В ТЦК также отметили, что мобилизованные граждане не имели права на отсрочку от призыва и все действия представителей территориального центра комплектования были в пределах действующего законодательства и их полномочий.
При подготовке материала использовались следующие источники: сайт hromadske, информация на странице в Instagram коллектива МУР.
Напомним, украинцы, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, должны соблюдать установленный законом порядок для ее оформления. Если лицо имеет право на отсрочку, но не предоставило необходимые документы должным образом, и при этом игнорирует повестки из территориальных центров комплектования и не обновляет свои данные, это может быть квалифицировано как уклонение от мобилизации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что для получения отсрочки военнообязанные должны лично подать заявление в ТЦК на имя главы специальной комиссии. Форму заявления определяет постановление Кабинета Министров Украины №560. К заявлению необходимо добавить документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.
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