Технический состав МУР мобилизовали перед концертом в Ужгороде: что говорят в ТЦК

МУР рассказывает, что ТЦК забрали членов их коллектива перед выступлением в Ужгороде 18 сентября. Команда в сториз рассказала, что из-за отсутствия техников актерам пришлось самостоятельно собирать декорации, а организатор тура взял на себя управление световым оборудованием. Несмотря на трудности, спектакль все же состоялся, хотя и с задержкой на два часа.

Заявление коллектива МУР (скриншот со страницы в Instagram)

В комментарии hromadske МУР также отметили, что их техническая группа из пяти человек сейчас проходит обучение в учебном центре, выполняя свой долг перед страной. Театральная труппа продолжает тур, ведь спектакль, по словам организаторов, посвящен теме борьбы против врага и тому, почему важно усиливать усилия в войне.

В Закарпатском областном ТЦК и СП опровергли информацию, распространенную коллективом МУР. По словам военных, мобилизация технического состава прошла не перед концертом, а еще 17 сентября в другом населенном пункте.

В ТЦК также отметили, что мобилизованные граждане не имели права на отсрочку от призыва и все действия представителей территориального центра комплектования были в пределах действующего законодательства и их полномочий.