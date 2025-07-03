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Технічна освіта - питання національної безпеки, Україна не може імпортувати фахівців, - "Метінвест"

Четвер 03 липня 2025 17:06
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Технічна освіта - питання національної безпеки, Україна не може імпортувати фахівців, - "Метінвест" Фото: директор департаменту корпоративних комунікацій "Групи Метінвест" Олег Давиденко (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Технічна вища освіта в Україні недооцінена, а попит на технічні спеціальності - математику, фізику, хімію, інженерію - невисокий. Зменшення інтересу до технічної освіти пов’язане з втратою популярності промисловості, хоча продукти цієї індустрії – сталь та техніка, - оточують нас щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту корпоративних комунікацій "Групи Метінвест" Олега Давиденка на HR Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

Так, саме тому бізнес та освітні заклади України мають співпрацювати, щоб випускати затребуваних спеціалістів для реального сектору економіки.

"Технічна освіта - це питання національної безпеки. Бо від того, наскільки в Україні збережеться людський потенціал, залежить стабільність і розвиток економіки. Ми не можемо дозволити собі імпортувати знання та спеціалістів - вони мають бути тут. Адже саме ці люди відновлюватимуть зруйноване, будуватимуть нові підприємства і створюватимуть майбутнє країни в найближчі десятиліття", - переконаний Олег Давиденко.

На його думку, академічний і науковий складники навчання важливі, але головним є тісна інтеграція з практичним досвідом: сертифікаційні програми, конкретні навички, стажування. Студент вишу має чітко розуміти, як застосувати знання на практиці й де працюватиме в майбутньому.

Тому бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях - від школи до університету. Водночас цілі освіти й бізнесу мають перетинатися, інакше розрив між їхніми пріоритетами - наприклад, фокус освіти на кількості замість якості - призводить до браку кваліфікованих кадрів, і бізнес змушений будувати власну систему підготовки, переконаний Давиденко.

У створення саме таких програм, що відповідають сучасним потребам ринку, вкладає кошти "Метінвест".

"Я закликаю освітні заклади шукати партнерство - бізнес легко відгукнеться. Шлях створення власних вишів не для всіх, тому бізнес може співпрацювати з іншими університетами та програмами. Партнерство - це ключ до цільових, якісних і швидких результатів", - сказав Давиденко.

Раніше акціонер Метінвесту Рінат Ахметов заявив, що саме підвищення якості освіти має стати національною ідеєю України, а виш "Метінвест Політехніка" - це внесок компанії у майбутнє, який створює міцний технологічний і кадровий фундамент для розвитку нашої країни. Найкращим студентам компанія гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

Додамо, що понад 513 млн грн інвестовано в розвиток університету "Метінвест Політехніка". Виш має 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також аспірантуру. Університет вже випустив майже 300 магістрів - висококваліфікованих спеціалістів, що застосовують свої знання на практиці.

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