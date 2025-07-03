Техническое образование - вопрос национальной безопасности, Украина не может импортировать специалистов, - "Метинвест"
Техническое высшее образование в Украине недооценено, а спрос на технические специальности - математику, физику, химию, инженерию - невысок. Уменьшение интереса к техническому образованию связано с потерей популярности промышленности, хотя продукты этой индустрии - сталь и техника, - окружают нас ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента корпоративных коммуникаций "Группы Метинвест" Олега Давыденко на HR Wisdom Summit 2025, прошедшем в Киеве.
Да, именно поэтому бизнес и образовательные учреждения Украины должны сотрудничать, чтобы выпускать востребованных специалистов для реального сектора экономики.
"Техническое образование - это вопрос национальной безопасности. Потому что от того, насколько в Украине сохранится человеческий потенциал, зависит стабильность и развитие экономики. Мы не можем позволить себе импортировать знания и специалистов - они должны быть здесь. Ведь именно эти люди будут восстанавливать разрушенное, строить новые предприятия и создавать будущее страны в ближайшие десятилетия", - убежден Олег Давыденко.
По его мнению, академическая и научная составляющие обучения важны, но главным является тесная интеграция с практическим опытом: сертификационные программы, конкретные навыки, стажировки. Студент вуза должен четко понимать, как применить знания на практике и где будет работать в будущем.
Поэтому бизнес должен быть вовлечен в образовательную экосистему на всех уровнях - от школы до университета. В то же время цели образования и бизнеса должны пересекаться, иначе разрыв между их приоритетами - например, фокус образования на количестве вместо качества - приводит к нехватке квалифицированных кадров, и бизнес вынужден строить собственную систему подготовки, убежден Давыденко.
В создание именно таких программ, отвечающих современным потребностям рынка, вкладывает средства "Метинвест".
"Я призываю образовательные учреждения искать партнерство - бизнес легко откликнется. Путь создания собственных вузов не для всех, поэтому бизнес может сотрудничать с другими университетами и программами. Партнерство - это ключ к целевым, качественным и быстрым результатам", - сказал Давыденко.
Ранее акционер Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины, а вуз "Метинвест Политехника" - это вклад компании в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны. Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.
Добавим, что более 513 млн грн инвестировано в развитие университета "Метинвест Политехника". Вуз имеет 19 бакалаврских и 21 магистерскую программу, а также аспирантуру. Университет уже выпустил почти 300 магистров - высококвалифицированных специалистов, применяющих свои знания на практике.
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