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В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.

Об этом сообщает NBC News.

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Инцидент произошел в северо-восточной части штата Техас. На магистрали столкнулись как грузовики, так и легковые автомобили.

В результате происшествия госпитализировано 36 человек

Пожарные команды работают на месте событий, пытаясь найти и спасти жертв среди обломков. Спасатели используют спецтехнику, чтобы освободить людей из автомобилей.

Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.

Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги покрыты льдом.

Фото: место происшествия (twitter.com/BreakingChesky)

Напомним, на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.

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