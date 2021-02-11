В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые

В Соединенных Штатах на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.
Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошел в северо-восточной части штата Техас. На магистрали столкнулись как грузовики, так и легковые автомобили.
В результате происшествия госпитализировано 36 человек
Пожарные команды работают на месте событий, пытаясь найти и спасти жертв среди обломков. Спасатели используют спецтехнику, чтобы освободить людей из автомобилей.
Согласно протоколу аварийной службы, большинство раненых находятся в критическом состоянии.
Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги покрыты льдом.
Напомним, на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, ранее возле города Кобеляки в Полтавской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии погибли водители транспортных средств.