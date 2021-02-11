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У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.

Про це повідомляє NBC News.

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Інцидент стався в північно-східній частині штату Техас. На магістралі зіткнулися як вантажні, так і легкові автомобілі.

В результаті події госпіталізовано 36 осіб

Пожежні команди працюють на місці подій, намагаючись знайти і врятувати жертв серед уламків. Рятувальники використовують спецтехніку, щоб звільнити людей з автомобілів.

Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.

Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги покриті льодом.

Фото: місце події (twitter.com/BreakingChesky)

Нагадаємо, на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

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