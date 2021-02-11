У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені

У Сполучених Штатах на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.
Про це повідомляє NBC News.
Інцидент стався в північно-східній частині штату Техас. На магістралі зіткнулися як вантажні, так і легкові автомобілі.
В результаті події госпіталізовано 36 осіб
Пожежні команди працюють на місці подій, намагаючись знайти і врятувати жертв серед уламків. Рятувальники використовують спецтехніку, щоб звільнити людей з автомобілів.
Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.
Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги покриті льодом.
Фото: місце події (twitter.com/BreakingChesky)
Нагадаємо, на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.