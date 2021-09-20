В Техасе самолет ВМС США рухнул на жилой квартал

Обоим летчикам удалось катапультироваться, но парашют одного из них зацепился за линии электропередач. Пилоты госпитализированы, о тяжести их состояния ничего не известно.

В результате падения самолета на земле никто не получил травм, при этом три дома были повреждены, их хозяева будут временно перемещены в другое жилье. В результате аварии было отключено электричество в 44 домах в этом районе.