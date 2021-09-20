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У Техасі літак ВМС США впав на житловий квартал

Автор: Артур Родивилов

Два пілоти постраждали після падіння військового літака в американському штаті Техас. Він звалився на житловий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Обом льотчикам вдалося катапультуватися, але парашут одного з них зачепився за лінії електропередач. Пілоти госпіталізовані, про тяжкість їхнього стану нічого не відомо.

Унаслідок падіння літака на землі ніхто не отримав травм, при цьому три будинки були пошкоджені, їхні господарі будуть тимчасово переміщені в інше житло. Унаслідок аварії було відключено електрику в 44 будинках в цьому районі.

Нагадаємо, що у Туреччині вертоліт зазнав аварії під час гасіння пожеж. В результаті загинули вісім членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився військовий літак-винищувач. Льотчик не вижив.

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