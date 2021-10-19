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В Техасе разбился пассажирский самолет

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Вторник 19 октября 2021 19:45
В Техасе разбился пассажирский самолет Фото: В Техасе разбился пассажирский самолет (flickr.com/151710003@N02)
Автор: Валерия Полищук

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX News.

Самолет потерпел крушение в округе Уоллер. После падения лайнер загорелся.

Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения.

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