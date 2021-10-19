В Техасе разбился пассажирский самолет
Фото: В Техасе разбился пассажирский самолет (flickr.com/151710003@N02)
В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находился 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX News.
Самолет потерпел крушение в округе Уоллер. После падения лайнер загорелся.
Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.
Пока неизвестно, что стало причиной крушения.
#AHORA— @geovannipma (@Geovannniameth) October 19, 2021
Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD