У Техасі розбився пасажирський літак
Фото: у Техасі розбився пасажирський літак (flickr.com/151710003@N02)
В американському штаті Техас зазнав аварії пасажирський літак. На його борту перебувала 21 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.
Літак зазнав аварії в окрузі Уоллер. Після падіння лайнер загорівся.
Всім пасажирам літака вдалося вибратися з літака. Лише одна людина отримала поранення.
На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.
Поки невідомо, що стало причиною аварії.
#AHORA— @geovannipma (@Geovannniameth) October 19, 2021
Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD