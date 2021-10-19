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У Техасі розбився пасажирський літак

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Вівторок 19 жовтня 2021 19:45
У Техасі розбився пасажирський літак Фото: у Техасі розбився пасажирський літак (flickr.com/151710003@N02)
Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Техас зазнав аварії пасажирський літак. На його борту перебувала 21 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.

Літак зазнав аварії в окрузі Уоллер. Після падіння лайнер загорівся.

Всім пасажирам літака вдалося вибратися з літака. Лише одна людина отримала поранення.

На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.

Поки невідомо, що стало причиною аварії.

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