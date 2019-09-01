В Техасе произошла стрельба, есть жертвы и десятки раненых

В Соединенных Штатах в Западном Техасе произошла стрельба в районе Мидленда-Одессы, полиция ищет двух подозреваемых. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным полицейских, один или, возможно, двое подозреваемых угнали машину почтовой службы США. При этом угонщики отстреливались и в результате хаотичной стрельбы пули попали в нескольких человек.

По информации CNN, на данный момент известно о пяти погибших в результате инцидента. Поиция также сообщает, что 21 человек получил ранения из-за перестрелок.

Также трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения - из Департамента общественной безопасности, Департамента полиции Мидленда и Департамента полиции Одессы.

Департамент общественной безопасности Техаса призвал жителей избегать крупных автомагистралей в этом районе, в том числе межштатной автомагистрали №20.

Напомним, ранее в субботу, 31 августа, в американском штате Алабама произошла стрельба после футбольного матча школьных команд, в результате чего были ранены по меньшей мере 10 человек.