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В Техасе произошла стрельба в школе, есть раненые

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Техас, Среда 06 октября 2021 18:59
В Техасе произошла стрельба в школе, есть раненые Фото: в Техасе произошла стрельба в школе, есть раненые (CBC)
Автор: Сергей Пышкин

В Техасе, в средней школе Тимбервью неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Отмечается, что полиция оцепила здание школы, которое на данный момент закрыто. Родителей просят ожидать эвакуированных учеников в центре питания студентов.

Согласно данным другого СМИ DFW Scanner, над школой патрулирует полицейский вертолет. Правоохранителям удалось проникнуть в здание. Сейчас они ищут подозреваемых и жертв. Стрелка описали, как черного мужчину, который одет в серую кофту. По неофициальным данным, он скрылся на автомобиле с места событий.

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