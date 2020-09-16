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В Техасе произошла авария с кранами, пострадали 22 человека

Автор: Максим Зайченко

В среду, 16 сентября, в американском городе Остин (штат Техас) столкнулись два крана и частично обрушились. Пострадали по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Краны столкнулись и запутались в нескольких этажах над строящимся зданием неподалеку от центра города.

Власти сообщили, что пострадали 22 работника, в том числе 16 были доставлены в больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Причина аварии все еще расследуется.

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Напомним, ранее в результате пожара и последующего взрыва на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц.

Также РБК-Украина писало, что в американском городе Балтимор произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали.

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