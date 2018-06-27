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Интервью

В Техасе произошел взрыв возле больницы, есть погибший

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 07:01
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В результате взрыва погиб один человек

В Гейтсвилле (штат Техас, США) на строительной площадке рядом с больницей произошел взрыв, в результате погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что все пострадавшие - строители. По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.

Кроме того, в связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Остин, штат Техас, прогремел один взрыв. Мужчина в возрасте тридцати лет получил "потенциально серьезные" ранения в результате взрыва в благотворительном магазине Goodwill на Броди-Лейне

Власти заявили, что более ранние взрывы с использованием пакетных бомб были связаны между собой. Новый инцидент не относится к серии недавних бомб в посылках в районе, во время которых погибло два человека.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция, Техас, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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