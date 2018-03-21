В Техасе произошел взрыв

В городе Остин, штат Техас, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает местная полиция, передает ВВС.

Ранен однин человек в благотворительном магазине.

"Остинский пожарный отдел сообщил, что мужчина в возрасте тридцати лет получил "потенциально серьезные" ранения в результате взрыва в благотворительном магазине Goodwill на Броди-Лейне", - пишет издание.

Сообщается, что взорвался старый военный аппарат, пожертвованный магазин.

Власти заявили, что более ранние взрывы с использованием пакетных бомб были связаны между собой. Новый инцидент не относится к серии недавних бомб в посылках в районе, во время которых погибло два человека.

Жителей города просят избегать посещения района, где прогремел взрыв.

Напомним, В США, в городе Крессон прогремел взрыв на химическом предприятии по производству мыла и кислоты. Как сообщается, один человек пропал, еще один сильно ранен в результате взрыва. Минимум четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия.