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В Техасе произошел взрыв

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 07:49
Фото: место происшествия (Reuters)
Фото: место происшествия (Reuters)

Ранен однин человек в благотворительном магазине

В городе Остин, штат Техас, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает местная полиция, передает ВВС.

Ранен однин человек в благотворительном магазине.

"Остинский пожарный отдел сообщил, что мужчина в возрасте тридцати лет получил "потенциально серьезные" ранения в результате взрыва в благотворительном магазине Goodwill на Броди-Лейне", - пишет издание.

Сообщается, что взорвался старый военный аппарат, пожертвованный магазин.

Власти заявили, что более ранние взрывы с использованием пакетных бомб были связаны между собой. Новый инцидент не относится к серии недавних бомб в посылках в районе, во время которых погибло два человека.

Жителей города просят избегать посещения района, где прогремел взрыв.

Напомним, В США, в городе Крессон прогремел взрыв на химическом предприятии по производству мыла и кислоты. Как сообщается, один человек пропал, еще один сильно ранен в результате взрыва. Минимум четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. 

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Теги: Техас, Взрыв, бомба
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