У Техасі стався вибух біля лікарні, є загиблий

В результаті вибуху загинула одна людина

У Гейтсвіллі (штат Техас, США) на будівельному майданчику поруч з лікарнею стався вибух, в результаті загинула одна людина, ще 12 постраждали. Про це повідомляє телеканал ABC.

Повідомляється, що всі постраждалі - будівельники. За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.

Крім того, у зв'язку з інцидентом були евакуйовані люди з двох медичних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Остін, штат Техас, прогримів один вибух. Чоловік у віці тридцяти років отримав "потенційно серйозні поранення в результаті вибуху в благодійному магазині Goodwill на Броді-Лейн

Влада заявила, що більш ранні вибухи з використанням пакетних бомб були пов'язані між собою. Новий інцидент не відноситься до серії недавніх бомб в посилках в районі, під час яких загинуло дві людини.