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Інтерв'ю

У Техасі стався вибух біля лікарні, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 07:01
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті вибуху загинула одна людина

У Гейтсвіллі (штат Техас, США) на будівельному майданчику поруч з лікарнею стався вибух, в результаті загинула одна людина, ще 12 постраждали. Про це повідомляє телеканал ABC.

Повідомляється, що всі постраждалі - будівельники. За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.

Крім того, у зв'язку з інцидентом були евакуйовані люди з двох медичних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Остін, штат Техас, прогримів один вибух. Чоловік у віці тридцяти років отримав "потенційно серйозні поранення в результаті вибуху в благодійному магазині Goodwill на Броді-Лейн

Влада заявила, що більш ранні вибухи з використанням пакетних бомб були пов'язані між собою. Новий інцидент не відноситься до серії недавніх бомб в посилках в районі, під час яких загинуло дві людини.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция, Техас, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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