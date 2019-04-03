У Техасі горить хімічний завод, є загиблий і постраждалі

Фото: пожежа на хімзаводі в Техасі (twitter.com/hcfmo)

У школах вимкнули системи опалення, вентиляції та кондиціонування, в парках заборонили активний відпочинок

У Техасі спалахнула пожежа на хімічному заводі округу Харріс, наразі відомо про одного загиблого і щонайменше двох постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

"З глибоким сумом підтверджуємо, що є постраждалі й один загиблий", - повідомив начальник пожежної охорони округу в Twitter.

На місці події працюють співробітники пожежних служб, всі постраждалі госпіталізовані.

Жителів найближчих районів поселили в притулки.

Шериф округу запевняє, що в повітрі немає небезпечних хімічних речовин, але в школах вимкнули системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а в парках заборонили всі види активного відпочинку.

Нагадаємо, 17 березня у Техасі сталася пожежа на території сховища нафтопродуктів компанії Intercontinental Terminals Company (ITC) у місті Дір-Парк. Евакуація працівників компанії не проводилася, але у зв'язку з інцидентом перекрито одну з великих магістралей міста.