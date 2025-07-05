Техас накрила раптова повінь: понад 20 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

Стихія вдарила рано вранці 4 липня після стрімкого підняття рівня річки Гваделупе.

За словами влади, основний удар стихії припав на округ Керр, приблизно за 100 км від Сан-Антоніо.

Рівень води сягнув 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги. В окремих місцях вода досягала майже 9 метрів.

Шериф округу Ларрі Лейта повідомив на вечірній пресконференції, що понад 230 людей евакуйовано або врятовано протягом п’ятниці, багато з них - за допомогою гелікоптерів.

Особливо постраждав табір "Mystic", де на момент повені перебувало понад 700 дітей.

Реакція влади

"Будьте певні, ніхто не знав, що наближається така повінь. Це найнебезпечніша річкова долина у Сполучених Штатах", – заявив суддя округу Роб Келлі.

Він наголосив, що ніхто не очікував настільки стрімкої та потужної повені.

Начальник служби з надзвичайних ситуацій штату Техас Нім Кідд додав, що така кількість опадів не передбачалась у жодних прогнозах.

Віце-губернатор Ден Патрік заявив, що влада зробить "усе можливе", аби знайти зниклих дівчат.

Уряд штату вже звернувся по допомогу до Білого дому. Губернатор Грег Ебботт оголосив надзвичайний стан і пообіцяв залучити всі необхідні ресурси до завершення пошуково-рятувальної операції.