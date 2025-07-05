Техас накрила раптова повінь: понад 20 загиблих, десятки дітей зникли безвісти

У Центральному Техасі через катастрофічну повінь загинули щонайменше 24 людини, ще до 25 дітей з табору для дівчат вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Стихія вдарила рано вранці 4 липня після стрімкого підняття рівня річки Гваделупе.
За словами влади, основний удар стихії припав на округ Керр, приблизно за 100 км від Сан-Антоніо.
Рівень води сягнув 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги. В окремих місцях вода досягала майже 9 метрів.
Шериф округу Ларрі Лейта повідомив на вечірній пресконференції, що понад 230 людей евакуйовано або врятовано протягом п’ятниці, багато з них - за допомогою гелікоптерів.
Особливо постраждав табір "Mystic", де на момент повені перебувало понад 700 дітей.
"Будьте певні, ніхто не знав, що наближається така повінь. Це найнебезпечніша річкова долина у Сполучених Штатах", – заявив суддя округу Роб Келлі.
Він наголосив, що ніхто не очікував настільки стрімкої та потужної повені.
Начальник служби з надзвичайних ситуацій штату Техас Нім Кідд додав, що така кількість опадів не передбачалась у жодних прогнозах.
Віце-губернатор Ден Патрік заявив, що влада зробить "усе можливе", аби знайти зниклих дівчат.
Уряд штату вже звернувся по допомогу до Білого дому. Губернатор Грег Ебботт оголосив надзвичайний стан і пообіцяв залучити всі необхідні ресурси до завершення пошуково-рятувальної операції.
Нагадаємо, що у травні у Нігерії сталася масштабна повінь після сильних злив. Загинули понад 100 людей, десятки будинків змило водою.
За даними влади, загинули щонайменше 110 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихія вдарила по місту Моква в штаті Нігер.
Як повідомив очільник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій Абуллахі Баба-Арах, потоки води змили понад 50 житлових будинків разом із мешканцями.
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