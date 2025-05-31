Масштабна повінь у Нігерії: загинули понад 100 людей, зруйновано десятки будинків

У Нігерії сталася масштабна повінь після сильних злив. Загинули понад 100 людей, десятки будинків змило водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У 2022 році внаслідок стихії в країні загинули понад 600 людей, а 1,3 мільйона були змушені залишити свої домівки.

Сезон дощів у Нігерії триває з квітня до жовтня. Повені тут трапляються регулярно.

Водночас влада попереджає про ризик нових повеней у щонайменше 15 із 36 штатів країни.

Уряд Нігерії висловив співчуття родинам загиблих. Міністр інформації та національної орієнтації Мохаммед Ідріс повідомив, що екстреним службам доручено надати допомогу постраждалим.

Голова округу Моква Мухаммад Шаба Алію заявив, що подібного лиха громада не бачила понад 60 років. Місцеві мешканці, які залишилися без даху над головою, звертаються до влади з проханням про допомогу.

Як повідомив очільник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій Абуллахі Баба-Арах, потоки води змили понад 50 житлових будинків разом із мешканцями.

За попередніми даними влади, загинули щонайменше 110 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихія вдарила по місту Моква в штаті Нігер.

Повені у Нігерії

Повені є поширеною проблемою в Нігерії, спричиненою інтенсивними опадами, переповненням річок і дамб, а також слабкою інфраструктурою. Найбільше страждають сільські райони, де недостатня кількість систем дренажу призводить до катастрофічних наслідків.

Повені призводять до руйнування будинків, втрат у сільському господарстві та загрози для людей і тварин. Кліматичні зміни підвищують ризик таких катастроф у майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що нещодавній тайфун "Ягі" у В'єтнамі спричинив 46 смертей серед цивільного населення, а також масштабно зруйнував інфраструктуру країни, у тому числі промислову.

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