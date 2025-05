Масштабна повінь у Нігерії: загинули понад 100 людей, зруйновано десятки будинків

У центральній частині Нігерії сталася масштабна повінь, спричинена сильними зливами.

За попередніми даними влади, загинули щонайменше 110 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихія вдарила по місту Моква в штаті Нігер.

Як повідомив очільник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій Абуллахі Баба-Арах, потоки води змили понад 50 житлових будинків разом із мешканцями.

Найбільше постраждали райони Тіффін Маза та Ангуван Хаусава. Пошуково-рятувальна операція триває.

200 people dead in floods across various states .Main rivers Niger and Benue are flowing above the capacity #Nigeria #Flood pic.twitter.com/MCoph5C4z2