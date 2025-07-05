Техас накрыло внезапное наводнение: более 20 погибших, десятки детей пропали без вести

Стихия ударила рано утром 4 июля после стремительного поднятия уровня реки Гваделупе.

По словам властей, основной удар стихии пришелся на округ Керр, примерно в 100 км от Сан-Антонио.

Уровень воды достиг 8 метров всего за 45 минут, размывая дороги и смывая даже кареты скорой помощи. В отдельных местах вода достигала почти 9 метров.

Шериф округа Ларри Лейта сообщил на вечерней пресс-конференции, что более 230 человек эвакуированы или спасены в течение пятницы, многие из них - с помощью вертолетов.

Особенно пострадал лагерь "Mystic", где на момент наводнения находилось более 700 детей.

Реакция властей

"Будьте уверены, никто не знал, что приближается такое наводнение. Это самая опасная речная долина в Соединенных Штатах", - заявил судья округа Роб Келли.

Он подчеркнул, что никто не ожидал столь стремительного и мощного наводнения.

Начальник службы по чрезвычайным ситуациям штата Техас Ним Кидд добавил, что такое количество осадков не предполагалось ни в каких прогнозах.

Вице-губернатор Дэн Патрик заявил, что власти сделают "все возможное", чтобы найти пропавших девушек.

Правительство штата уже обратилось за помощью к Белому дому. Губернатор Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение и пообещал привлечь все необходимые ресурсы до завершения поисково-спасательной операции.