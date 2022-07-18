Навіть тих, хто відмовився. Росія насильно відправляє контрактників на війну з Україною
У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерський проект Conflict Intelligence Team (CIT).
"Відмовників стали масово і без попередження насильно або обманом вивозити на кордон, в тому числі під конвоєм військової поліції", - заявили там.
Волонтери закликають усіх, хто знає про масову відправку контрактників в Україну, зв'язатися з проектом.
Нагадаємо, згідно з даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в окупованих районах області мобілізація проходила і проходить постійно, зараз йде друга хвиля. Її проводять представники ФСБ Росії.
Співробітники Федеральної служби безпеки, не беруть хабарі і мають чіткий наказ - відправляти всіх на фронт.
Як відомо, Росія продовжує проводити приховану мобілізацію, щоб зібрати живу силу на війну в Україні. Для цього створюються так звані "добровольчі батальйони".
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