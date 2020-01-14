В рамках расследования катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран создаст отдельную структуру для расследования катастрофы МАУ. В частности, президент Ирана Хасан Рухани поручил сформировать специальный суд. Он также назвал авиакатастрофу МАУ в результате ракетного удара "непростительной ошибкой".

Ранее также сообщалось, что Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН относительно сбитого самолета МАУ. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, для этого необходимо определить была ли атака на украинский самолет преднамеренной или случайной.

"От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - заявил Данилов.