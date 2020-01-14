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Иран создаст отдельную структуру для расследования катастрофы МАУ

Новости » Политика     14.01.2020 - 11:29
Иран создаст отдельную структуру для расследования катастрофы МАУ
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ирана обещает публично объявить результаты расследования

Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает местный телеканал Press TV.

По его словам, специальная структура будет создана в системе судебных органов Ирана.

"Судебные власти должны создать отдельную судебную структуру, во главе которой будет стоять профессиональный судья, для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера", - заявил Рухани.

Он также назвал авиакатастрофу МАУ в результате ракетного удара "непростительной ошибкой". Кроме того, он пообещал публично объявить результаты расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.

Также президент Рухани заявил, что один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым в Иране украинским самолетом.

8 января украинский самолет, который осуществлял рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение в результате ракетного удара иранских военных. В результате катастрофы погибли 176 человек.

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