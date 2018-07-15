У Тегерані розпочав роботу візовий центр України

Візовим центром забезпечуватимуться лише певні функції

Сьогодні, 15 липня 2018 року, розпочав роботу візовий центр України в Ісламський Республіці Іран. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Адреса візового центру: Building No. 11, Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran. Телефон кол-центру: +98 218 280 2846.

Зазначається, що функціонування візового центру забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide Holding Ltd".

Візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Ісламський Республіці Іран.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко призначив Максима Субха надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці. Відповідний указ Порошенко підписав 13 липня.