У відповідь на антитегеранську резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ Іран розпочав активацію новітніх центрифуг, заявив Калібаф під час відкритого засідання парламенту в неділю.

Він зазначив, що дії трьох європейських держав і США, які є "політично мотивованими й шкідливими", нібито призвели до несправедливої резолюції щодо мирної ядерної програми Ірану.

Спікер підкреслив, що три європейські країни й США використовують мирну ядерну діяльність Ірану як привід для просування своїх незаконних заходів, підриваючи довіру і незалежність МАГАТЕ і порушуючи конструктивну співпрацю між Іраном і агентством.

Він також зазначив, що політичні маневри змушують країни вживати необхідних заходів для забезпечення своєї національної безпеки.

Він висловив сподівання, що агентство і глави держав, які його підтримують, виступатимуть проти антиіранської резолюції, тим самим поклавши край гегемонії США і трьох європейських країн.

Незабаром після прийняття антиіранської резолюції Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) та Міністерство закордонних справ Ірану опублікували спільну заяву, в якій розкритикували резолюцію МАГАТЕ, спрямовану проти мирної ядерної програми країни.

Тим часом, посол і постійний представник Ірану при відділенні ООН і міжнародних організаціях у Відні заявив, що нова резолюція проти Ісламської Республіки не враховує взаємодію МАГАТЕ з Тегераном.