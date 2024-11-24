Тегеран після антиіранської резолюції МАГАТЕ запустив нові центрифуги для збагачення урану

Ісламська Республіка почала активувати свої сучасні центрифуги. Це нібито відповідь на рішення Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії щодо мирної ядерної програми країни.
Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.
У відповідь на антитегеранську резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ Іран розпочав активацію новітніх центрифуг, заявив Калібаф під час відкритого засідання парламенту в неділю.
Він зазначив, що дії трьох європейських держав і США, які є "політично мотивованими й шкідливими", нібито призвели до несправедливої резолюції щодо мирної ядерної програми Ірану.
Спікер підкреслив, що три європейські країни й США використовують мирну ядерну діяльність Ірану як привід для просування своїх незаконних заходів, підриваючи довіру і незалежність МАГАТЕ і порушуючи конструктивну співпрацю між Іраном і агентством.
Він також зазначив, що політичні маневри змушують країни вживати необхідних заходів для забезпечення своєї національної безпеки.
Він висловив сподівання, що агентство і глави держав, які його підтримують, виступатимуть проти антиіранської резолюції, тим самим поклавши край гегемонії США і трьох європейських країн.
Незабаром після прийняття антиіранської резолюції Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) та Міністерство закордонних справ Ірану опублікували спільну заяву, в якій розкритикували резолюцію МАГАТЕ, спрямовану проти мирної ядерної програми країни.
Тим часом, посол і постійний представник Ірану при відділенні ООН і міжнародних організаціях у Відні заявив, що нова резолюція проти Ісламської Республіки не враховує взаємодію МАГАТЕ з Тегераном.
Нагадаємо, що днями Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт.
Документ нібито має підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.
Детальніше про те, чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити - читайте в нашому окремому матеріалі.
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