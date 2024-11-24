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Тегеран після антиіранської резолюції МАГАТЕ запустив нові центрифуги для збагачення урану

Фото: Тегеран запустив нові центрифуги для збагачення урану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ісламська Республіка почала активувати свої сучасні центрифуги. Це нібито відповідь на рішення Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії щодо мирної ядерної програми країни.

Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У відповідь на антитегеранську резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ Іран розпочав активацію новітніх центрифуг, заявив Калібаф під час відкритого засідання парламенту в неділю.

Він зазначив, що дії трьох європейських держав і США, які є "політично мотивованими й шкідливими", нібито призвели до несправедливої резолюції щодо мирної ядерної програми Ірану.

Спікер підкреслив, що три європейські країни й США використовують мирну ядерну діяльність Ірану як привід для просування своїх незаконних заходів, підриваючи довіру і незалежність МАГАТЕ і порушуючи конструктивну співпрацю між Іраном і агентством.

Він також зазначив, що політичні маневри змушують країни вживати необхідних заходів для забезпечення своєї національної безпеки.

Він висловив сподівання, що агентство і глави держав, які його підтримують, виступатимуть проти антиіранської резолюції, тим самим поклавши край гегемонії США і трьох європейських країн.

Незабаром після прийняття антиіранської резолюції Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) та Міністерство закордонних справ Ірану опублікували спільну заяву, в якій розкритикували резолюцію МАГАТЕ, спрямовану проти мирної ядерної програми країни.

Тим часом, посол і постійний представник Ірану при відділенні ООН і міжнародних організаціях у Відні заявив, що нова резолюція проти Ісламської Республіки не враховує взаємодію МАГАТЕ з Тегераном. 

Нагадаємо, що днями Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт.

Документ нібито має підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.

Детальніше про те, чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити - читайте в нашому окремому матеріалі.

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