Тегеран после антииранской резолюции МАГАТЭ запустил новые центрифуги для обогащения урана

В ответ на антитегеранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ Иран приступил к активации новейших центрифуг, заявил Калибаф во время открытого заседания парламента в воскресенье.

Он отметил, что действия трех европейских государств и США, которые "политически мотивированы и вредны", якобы привели к несправедливой резолюции по мирной ядерной программе Ирана.

Спикер подчеркнул, что три европейских страны и США используют мирную ядерную деятельность Ирана как повод для продвижения своих незаконных мер, подрывая доверие и независимость МАГАТЭ и нарушая конструктивное сотрудничество между Ираном и агентством.

Он также отметил, что политические маневры заставляют страны принимать необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности.

Он выразил надежду, что агентство и главы поддерживающих его государств будут выступать против антииранской резолюции, тем самым положив конец гегемонии США и трех европейских стран.

Вскоре после принятия антииранской резолюции Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и Министерство иностранных дел Ирана опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали резолюцию МАГАТЭ, направленное против мирной ядерной программы страны.

Между тем посол и постоянный представитель Ирана при отделении ООН и международных организациях в Вене заявил, что новая резолюция против Исламской Республики не учитывает взаимодействие МАГАТЭ с Тегераном.