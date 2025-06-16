Тегеран під ударом: Ізраїль атакував штаби іранських сил "Кудс"

За даними, саме з цих центрів бойовики "Кудс" координували терористичну діяльність проти Ізраїлю, використовуючи своїх проксі-групи по всьому Близькому Сходу.
Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували командні пункти сил "Кудс" - елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними, саме з цих центрів бойовики "Кудс" координували терористичну діяльність проти Ізраїлю, використовуючи своїх проксі-групи по всьому Близькому Сходу.
ЦАХАЛ оприлюднив відео з 10 об'єктами, які, за його даними, належали "Кудс" і були знищені внаслідок ударів, зокрема в районі Тегерана.
Сили "Кудс" - ключовий елемент зовнішніх операцій Ірану. Підрозділ бере участь у підтримці збройних формувань у Лівані, Сирії, Іраку, секторі Газа та Афганістані.
Саме його вважають головним інструментом Ірану для впливу в регіоні.
Командувач КВІР Хоссейн Салямі був ліквідований під час ізраїльського удару минулої п’ятниці. Його замінив генерал Ахмед Вахіді.
Напруження між Іраном та Ізраїлем різко загострилося після низки ударів, які почались у ніч проти 13 червня. Тоді ізраїльські ВПС розпочали масштабну операцію під назвою "Левиний народ", завдавши ударів по військових і ядерних об’єктах Ірану.
Причиною ескалації став зрив переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди, а також атаки з боку іранських проксі-груп.
У відповідь Іран завдав серії ударів по ізраїльських містах - зокрема Єрусалиму, Тель-Авіву та Хайфі. З п'ятниці по неділю сторони обмінювались атаками із застосуванням дронів, балістичних ракет і авіації.
Увечері 15 червня Ізраїль оголосив про завершення активної фази операції, заявивши про знищення понад 700 цілей, пов’язаних із програмою ядерної зброї Ірану.
Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.
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