Тегеран під ударом: Ізраїль атакував штаби іранських сил "Кудс"

За даними, саме з цих центрів бойовики "Кудс" координували терористичну діяльність проти Ізраїлю, використовуючи своїх проксі-групи по всьому Близькому Сходу.

ЦАХАЛ оприлюднив відео з 10 об'єктами, які, за його даними, належали "Кудс" і були знищені внаслідок ударів, зокрема в районі Тегерана.

Що відомо

Сили "Кудс" - ключовий елемент зовнішніх операцій Ірану. Підрозділ бере участь у підтримці збройних формувань у Лівані, Сирії, Іраку, секторі Газа та Афганістані.

Саме його вважають головним інструментом Ірану для впливу в регіоні.

Командувач КВІР Хоссейн Салямі був ліквідований під час ізраїльського удару минулої п’ятниці. Його замінив генерал Ахмед Вахіді.