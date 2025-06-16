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Тегеран под ударом: Израиль атаковал штабы иранских сил "Кудс"

Фото: Израиль нанес удар по командным центрам иранских сил "Кудс" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Истребители ВВС Израиля атаковали командные пункты сил "Кудс" - элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным, именно из этих центров боевики "Кудс" координировали террористическую деятельность против Израиля, используя своих прокси-группы по всему Ближнему Востоку.

ЦАХАЛ обнародовал видео с 10 объектами, которые, по его данным, принадлежали "Кудс" и были уничтожены в результате ударов, в частности в районе Тегерана.

Что известно

Силы "Кудс" - ключевой элемент внешних операций Ирана. Подразделение участвует в поддержке вооруженных формирований в Ливане, Сирии, Ираке, секторе Газа и Афганистане.

Именно его считают главным инструментом Ирана для влияния в регионе.

Командующий КСИР Хоссейн Салями был ликвидирован во время израильского удара в прошлую пятницу. Его заменил генерал Ахмед Вахиди.

Конфликт Израиля и Ирана

Напряжение между Ираном и Израилем резко обострилось после ряда ударов, которые начались в ночь на 13 июня. Тогда израильские ВВС начали масштабную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана.

Причиной эскалации стал срыв переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке, а также атаки со стороны иранских прокси-групп.

В ответ Иран нанес серии ударов по израильским городам - в частности Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфе. С пятницы по воскресенье стороны обменивались атаками с применением дронов, баллистических ракет и авиации.

Вечером 15 июня Израиль объявил о завершении активной фазы операции, заявив об уничтожении более 700 целей, связанных с программой ядерного оружия Ирана.

Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.

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