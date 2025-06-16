Тегеран під ударом: Ізраїль атакував штаби іранських сил "Кудс"
Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували командні пункти сил "Кудс" - елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними, саме з цих центрів бойовики "Кудс" координували терористичну діяльність проти Ізраїлю, використовуючи своїх проксі-групи по всьому Близькому Сходу.
ЦАХАЛ оприлюднив відео з 10 об'єктами, які, за його даними, належали "Кудс" і були знищені внаслідок ударів, зокрема в районі Тегерана.
Що відомо
Сили "Кудс" - ключовий елемент зовнішніх операцій Ірану. Підрозділ бере участь у підтримці збройних формувань у Лівані, Сирії, Іраку, секторі Газа та Афганістані.
Саме його вважають головним інструментом Ірану для впливу в регіоні.
Командувач КВІР Хоссейн Салямі був ліквідований під час ізраїльського удару минулої п’ятниці. Його замінив генерал Ахмед Вахіді.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
Напруження між Іраном та Ізраїлем різко загострилося після низки ударів, які почались у ніч проти 13 червня. Тоді ізраїльські ВПС розпочали масштабну операцію під назвою "Левиний народ", завдавши ударів по військових і ядерних об’єктах Ірану.
Причиною ескалації став зрив переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди, а також атаки з боку іранських проксі-груп.
У відповідь Іран завдав серії ударів по ізраїльських містах - зокрема Єрусалиму, Тель-Авіву та Хайфі. З п'ятниці по неділю сторони обмінювались атаками із застосуванням дронів, балістичних ракет і авіації.
Увечері 15 червня Ізраїль оголосив про завершення активної фази операції, заявивши про знищення понад 700 цілей, пов’язаних із програмою ядерної зброї Ірану.
Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.
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