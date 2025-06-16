Тегеран под ударом: Израиль атаковал штабы иранских сил "Кудс"

По данным, именно из этих центров боевики "Кудс" координировали террористическую деятельность против Израиля, используя своих прокси-группы по всему Ближнему Востоку.

ЦАХАЛ обнародовал видео с 10 объектами, которые, по его данным, принадлежали "Кудс" и были уничтожены в результате ударов, в частности в районе Тегерана.

Что известно

Силы "Кудс" - ключевой элемент внешних операций Ирана. Подразделение участвует в поддержке вооруженных формирований в Ливане, Сирии, Ираке, секторе Газа и Афганистане.

Именно его считают главным инструментом Ирана для влияния в регионе.

Командующий КСИР Хоссейн Салями был ликвидирован во время израильского удара в прошлую пятницу. Его заменил генерал Ахмед Вахиди.