ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тегеран под ударом: Израиль атаковал штабы иранских сил "Кудс"

Понедельник 16 июня 2025 11:08
UA EN RU
Тегеран под ударом: Израиль атаковал штабы иранских сил "Кудс" Фото: Израиль нанес удар по командным центрам иранских сил "Кудс" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Истребители ВВС Израиля атаковали командные пункты сил "Кудс" - элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным, именно из этих центров боевики "Кудс" координировали террористическую деятельность против Израиля, используя своих прокси-группы по всему Ближнему Востоку.

ЦАХАЛ обнародовал видео с 10 объектами, которые, по его данным, принадлежали "Кудс" и были уничтожены в результате ударов, в частности в районе Тегерана.

Что известно

Силы "Кудс" - ключевой элемент внешних операций Ирана. Подразделение участвует в поддержке вооруженных формирований в Ливане, Сирии, Ираке, секторе Газа и Афганистане.

Именно его считают главным инструментом Ирана для влияния в регионе.

Командующий КСИР Хоссейн Салями был ликвидирован во время израильского удара в прошлую пятницу. Его заменил генерал Ахмед Вахиди.

Конфликт Израиля и Ирана

Напряжение между Ираном и Израилем резко обострилось после ряда ударов, которые начались в ночь на 13 июня. Тогда израильские ВВС начали масштабную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана.

Причиной эскалации стал срыв переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке, а также атаки со стороны иранских прокси-групп.

В ответ Иран нанес серии ударов по израильским городам - в частности Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфе. С пятницы по воскресенье стороны обменивались атаками с применением дронов, баллистических ракет и авиации.

Вечером 15 июня Израиль объявил о завершении активной фазы операции, заявив об уничтожении более 700 целей, связанных с программой ядерного оружия Ирана.

Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев
Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде