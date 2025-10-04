Тегеран на межі виснаження: президент Ірану закликає до перенесення столиці

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що через критичну водну кризу та просідання ґрунту країна змушена розглянути перенесення столиці з Тегерана до південних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Під час виступу в провінції Хормозган, яка розташована на узбережжі Перської затоки, Масуд Пезешкіан пояснив, що надмірне розростання міста, нестача води та швидке просідання землі створюють небезпечну ситуацію для 10-мільйонного мегаполіса, який споживає близько 25% водних ресурсів країни.

"Проблеми, з якими зараз стикається країна, вимагають від нас спрямувати шлях розвитку в бік Перської затоки. Тегеран, Карадж і Казвін стикаються з водною кризою, і її неможливо легко вирішити", - зазначив Пезешкіан.

Президент розповів, що ще минулого року він піднімав питання перенесення столиці перед верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Попри тодішню критику, тепер він переконаний, що ресурсна ситуація стала настільки гострою, що перенесення столиці неминуче.

Тегеран - місто, яке "висихає"

Водозабезпечення Тегерану традиційно базувалося на дамбах (70% запасів) і підземних водах (30%). Однак місто зростало надзвичайно швидкими темпами й перетворилося наразі на мегополіс з населенням понад 10 мільйонів людей.

Наразі зменшення опадів, зростання випаровування та виснаження водоносних шарів спричинили дефіцит і небезпечне просідання землі.

За словами Пезешкіяна, у деяких районах ґрунт просідає до 30 см на рік, що він назвав "катастрофою".

"Земля просідає, тому що вода під нашими ногами зникає. Це руйнування, яке ми не можемо ігнорувати", - сказав він.

Критична водна ситуація

За офіційними даними, у 2024 році кількість опадів в Ірані становила лише 140 мм при нормі 260 мм - зниження на 50–60%. У 2025 році очікується ще гірша ситуація - близько 100 мм опадів.

Зменшення води у водосховищах, висихання свердловин і високі витрати на транспортування води з інших регіонів роблять централізоване забезпечення Тегерана дедалі складнішим.

"Якщо транспортувати воду з цього району до Тегерана, вартість за кубічний метр може сягати 4 євро", - зазначив президент.

Нова столиця Ірану - біля Перської затоки

Масуд Пезешкіан наголосив на стратегічних перевагах південних регіонів, зокрема Хормозгану. Розташування біля моря забезпечує вихід до відкритих вод, розвиток торгівлі та економічних зв’язків.

"Ми можемо створити дуже процвітаючий регіон, якщо поглянемо на ці можливості по-новому. Недостатньо просто прийняти поточну ситуацію - потрібна наукова, точна та довгострокова стратегія", - підкреслив він.

До речі, питання перенесення столиці Ірану підіймалося й раніше. Колишній президент Хассан Рухані навіть розробив кілька планів дій, але вони не були реалізовані.