У МЗС Німеччини заявили, що ООН поверне санкції проти Ірану

ООН запровадить ширші санкції проти Ірану. Причиною став провал переговорів щодо ядерної угоди між європейськими країнами і Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Водночас Вадефуль сказав, що хоч механізм запровадження санкцій ООН проти Ірану набуде чинності, однак місце для дипломатії завжди залишиться.

"Ми запропонували безліч можливостей для досягнення нового рішення шляхом переговорів, але вони (іранські чиновники - ред.) цим не скористалися. Санкції будуть введені", - заявив глава німецького МЗС.

Він висловив упевненість, що санкції на рівні ООН проти Ірану "будуть введені".

Що відомо про механізм санкцій проти Ірану

Зазначимо, що 2015 року з Іраном було укладено ядерну угоду. У ній було передбачено механізм автоматичного повернення санкцій ООН проти Ірану.

Оскільки Іран виконав умови угоди, у січні 2016 року Радбез ООН зняв значну частину санкцій проти Ірану. Таким чином, відтоді діяла схема: якщо Іран порушує угоду, будь-яка з країн-учасниць могла ініціювати повернення санкцій.

Так, у серпні 2025 року Британія, Німеччина та Франція надіслали до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Країни послалися на обмежену співпрацю Тегерана з МАГАТЕ, зростаючу діяльність зі збагачення урану та відсутність прогресу в переговорах зі США.

Bloomberg зазначає, що це сталося за кілька місяців після того, як Ізраїль і США завдали авіаударів по Ірану, націлених на інфраструктуру, включно з ключовими іранськими ядерними об'єктами.

Крім того, важливо врахувати, що минулого тижня Радбез ООН не продовжив призупинення санкцій, і тепер шлях до їх автоматичного повернення відкритий. Як пишуть західні ЗМІ, відновлення санкцій заплановано на 28 вересня 2025 року.

Нагадаємо, кілька днів тому Reuters писало, що Іран і США подали сигнали про можливість відновлення діалогу щодо ядерної програми. Однак загроза відновлення санкцій ООН залишає мало часу для пошуку компромісу.