ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тегеран на грани истощения: президент Ирана призывает к переносу столицы

Иран, Суббота 04 октября 2025 07:05
UA EN RU
Тегеран на грани истощения: президент Ирана призывает к переносу столицы Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что из-за критического водного кризиса и проседания почвы страна вынуждена рассмотреть перенос столицы из Тегерана в южные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Во время выступления в провинции Хормозган, которая расположена на побережье Персидского залива, Масуд Пезешкиан объяснил, что чрезмерное разрастание города, нехватка воды и быстрое проседание земли создают опасную ситуацию для 10-миллионного мегаполиса, который потребляет около 25% водных ресурсов страны.

"Проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, требуют от нас направить путь развития в сторону Персидского залива. Тегеран, Карадж и Казвин сталкиваются с водным кризисом, и его невозможно легко решить", - отметил Пезешкиан.

Президент рассказал, что еще в прошлом году он поднимал вопрос переноса столицы перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Несмотря на тогдашнюю критику, теперь он убежден, что ресурсная ситуация стала настолько острой, что перенос столицы неизбежен.

Тегеран - город, который "высыхает"

Водообеспечение Тегерана традиционно базировалось на дамбах (70% запасов) и подземных водах (30%). Однако город рос чрезвычайно быстрыми темпами и превратился сейчас в мегаполис с населением более 10 миллионов человек.

Сейчас уменьшение осадков, рост испарения и истощение водоносных слоев вызвали дефицит и опасное проседание земли.

По словам Пезешкияна, в некоторых районах почва проседает до 30 см в год, что он назвал "катастрофой".

"Земля проседает, потому что вода под нашими ногами исчезает. Это разрушение, которое мы не можем игнорировать", - сказал он.

Критическая водная ситуация

По официальным данным, в 2024 году количество осадков в Иране составило всего 140 мм при норме 260 мм - снижение на 50-60%. В 2025 году ожидается еще худшая ситуация - около 100 мм осадков.

Уменьшение воды в водохранилищах, высыхание скважин и высокие затраты на транспортировку воды из других регионов делают централизованное обеспечение Тегерана все более сложным.

"Если транспортировать воду из этого района в Тегеран, стоимость за кубический метр может достигать 4 евро", - отметил президент.

Новая столица Ирана - возле Персидского залива

Масуд Пезешкиан отметил стратегические преимущества южных регионов, в частности Хормозгана. Расположение у моря обеспечивает выход к открытым водам, развитие торговли и экономических связей.

"Мы можем создать очень процветающий регион, если посмотрим на эти возможности по-новому. Недостаточно просто принять текущую ситуацию - нужна научная, точная и долгосрочная стратегия", - подчеркнул он.

Кстати, вопрос переноса столицы Ирана поднимался и раньше. Бывший президент Хассан Рухани даже разработал несколько планов действий, но они не были реализованы.

Напомним, в МИД Германии заявили, что ООН вернет санкции против Ирана. Причиной стал провал переговоров по ядерной сделке между европейскими странами и Тегераном.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану, нацеленных на инфраструктуру, включая ключевые иранские ядерные объекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Тегеран Экологическая катастрофа
Новости
В Ленинградской области России работает ПВО: город Кириши атакуют неизвестные БпЛА
В Ленинградской области России работает ПВО: город Кириши атакуют неизвестные БпЛА
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным