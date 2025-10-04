Тегеран на грани истощения: президент Ирана призывает к переносу столицы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что из-за критического водного кризиса и проседания почвы страна вынуждена рассмотреть перенос столицы из Тегерана в южные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

Во время выступления в провинции Хормозган, которая расположена на побережье Персидского залива, Масуд Пезешкиан объяснил, что чрезмерное разрастание города, нехватка воды и быстрое проседание земли создают опасную ситуацию для 10-миллионного мегаполиса, который потребляет около 25% водных ресурсов страны.

"Проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, требуют от нас направить путь развития в сторону Персидского залива. Тегеран, Карадж и Казвин сталкиваются с водным кризисом, и его невозможно легко решить", - отметил Пезешкиан.

Президент рассказал, что еще в прошлом году он поднимал вопрос переноса столицы перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Несмотря на тогдашнюю критику, теперь он убежден, что ресурсная ситуация стала настолько острой, что перенос столицы неизбежен.

Тегеран - город, который "высыхает"

Водообеспечение Тегерана традиционно базировалось на дамбах (70% запасов) и подземных водах (30%). Однако город рос чрезвычайно быстрыми темпами и превратился сейчас в мегаполис с населением более 10 миллионов человек.

Сейчас уменьшение осадков, рост испарения и истощение водоносных слоев вызвали дефицит и опасное проседание земли.

По словам Пезешкияна, в некоторых районах почва проседает до 30 см в год, что он назвал "катастрофой".

"Земля проседает, потому что вода под нашими ногами исчезает. Это разрушение, которое мы не можем игнорировать", - сказал он.

Критическая водная ситуация

По официальным данным, в 2024 году количество осадков в Иране составило всего 140 мм при норме 260 мм - снижение на 50-60%. В 2025 году ожидается еще худшая ситуация - около 100 мм осадков.

Уменьшение воды в водохранилищах, высыхание скважин и высокие затраты на транспортировку воды из других регионов делают централизованное обеспечение Тегерана все более сложным.

"Если транспортировать воду из этого района в Тегеран, стоимость за кубический метр может достигать 4 евро", - отметил президент.

Новая столица Ирана - возле Персидского залива

Масуд Пезешкиан отметил стратегические преимущества южных регионов, в частности Хормозгана. Расположение у моря обеспечивает выход к открытым водам, развитие торговли и экономических связей.

"Мы можем создать очень процветающий регион, если посмотрим на эти возможности по-новому. Недостаточно просто принять текущую ситуацию - нужна научная, точная и долгосрочная стратегия", - подчеркнул он.

Кстати, вопрос переноса столицы Ирана поднимался и раньше. Бывший президент Хассан Рухани даже разработал несколько планов действий, но они не были реализованы.