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"Тедис Украина" - в ТОП-50 лучших компаний 2021 года

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 15:21 promo
"Тедис Украина" - в ТОП-50 лучших компаний 2021 года Фото: "ТЕДИС Украина" - в ТОП-50 лучших компаний 2021 года (tedis.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Журнал "Власть и деньги" представил итоговый фирменный рейтинг лучших национальных компаний 2021 года, в который вошел один из ведущих FMCG-дистрибьюторов страны "ТЕДИС Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает издание, полностью выстроенная организация логистики и продаж позволяет "ТЕДИС Украина" оказывать эффективные и прозрачные услуги национальным и международным партнерам. Национальная логистическая структура компании насчитывает 32 региональных структурных подразделения, которые обслуживают 45 тыс. розничных торговых точек по всей территории Украины.

Отметим, что сначала в long-list рейтинга журнала "Власть и Деньги" попали двести крупнейших предприятий Украины, из которых авторитетное жюри избрало ТОП-50 компаний - тех, кто в этом году оказали наибольшее влияние на развитие экономики Украины. Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.

Как сообщалось ранее, "ТЕДИС Украина" стал обладателем первой национальной премии Ukrainian Logistics Award-2021. Компания была отмечена в номинации "Самая стабильная логистическая компания".

Напомним, мажоритарным акционером компании "ТЕДИС Украина" является бизнесмен Борис Кауфман.

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