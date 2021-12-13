"Тедис Украина" - в ТОП-50 лучших компаний 2021 года

Журнал "Власть и деньги" представил итоговый фирменный рейтинг лучших национальных компаний 2021 года, в который вошел один из ведущих FMCG-дистрибьюторов страны "ТЕДИС Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает издание, полностью выстроенная организация логистики и продаж позволяет "ТЕДИС Украина" оказывать эффективные и прозрачные услуги национальным и международным партнерам. Национальная логистическая структура компании насчитывает 32 региональных структурных подразделения, которые обслуживают 45 тыс. розничных торговых точек по всей территории Украины.

Отметим, что сначала в long-list рейтинга журнала "Власть и Деньги" попали двести крупнейших предприятий Украины, из которых авторитетное жюри избрало ТОП-50 компаний - тех, кто в этом году оказали наибольшее влияние на развитие экономики Украины. Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.