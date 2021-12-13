"Тедіс Україна" - в ТОП-50 найкращих компаній 2021 року

Журнал "Влада та гроші" представив підсумковий фірмовий рейтинг найкращих національних компаній 2021 року, до якого увійшов один із провідних FMCG-дистриб'юторів країни "ТЕДІС Україна".

Як зазначає видання, повністю вибудована організація логістики та продажу дозволяє "ТЕДІС Україна" надавати ефективні та прозорі послуги національним та міжнародним партнерам. Національна логістична структура компанії налічує 32 регіональні структурні підрозділи, які обслуговують 45 тис. роздрібних торгових точок по всій території України.

Зазначимо, що спочатку до long-list рейтингу журналу "Влада та Гроші" потрапили двісті найбільших підприємств України, з яких авторитетне журі обрало ТОП-50 компаній - тих, хто цього року справили найбільший вплив на розвиток економіки України. Ознайомитись з повною версією рейтингу можна тут.