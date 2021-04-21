"Тедис Украина" перечислила более 200 млн грн налоговых зарплатных отчислений за 2020

Компания "Тедис Украина" обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С момента основания компании "Тедис Украины" в 2011 году все сотрудники были официально оформлены согласно КЗоТ, получали белые зарплаты, были социально защищены. Мы убеждены, что такой подход - это один из базовых "гигиенических" принципов, которые должен внедрять любой бизнес по отношению к своим сотрудникам", - отметил директор департамента по работе с персоналом компании Ирина Ивасюк.

Из этой сумму, налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор - 7,775 млн грн, единый социальный взнос - 103,228 млн грн.

Напомним, за 2020 год компания выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее.

При этом сумма уплаченного компанией "Тедис Украина" розничного акциза, пополнившего местные бюджеты, составила 705 млн грн. Это позволило ей стать крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине.

В частности, компания направила больше всего налогов в такие города: Киев - 65,6 млн грн налогов, Одесса - 61,6 млн грн налогов, Днепр - 44 млн грн налогов, Кривой Рог - 33,3 млн грн налогов, Мариуполь - 31 млн грн налогов.

Кроме того, с января прошлого года компания является участником совместного проекта с European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес - белые зарплаты". Помимо "Тедис Украина" среди участников проекта - MasterCard, PWC, Auchan Retail Украина и другие.